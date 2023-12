Die Deutsche Rohstoff AG hat den erfolgreichen Abschluss des Verkaufs sämtlicher Flächen in Utah durch ihre 100%ige Tochter Salt Creek Oil & Gas bekanntgegeben. Der Verkauf habe zu einem Mittelzufluss von rund 44 Mio. EUR geführt. Salt Creek Oil & Gas wurde beim Verkauf von Ten Oaks Energy Advisors beraten. Die Flächen in Utah wurden ab 2018 von Bright Rock Energy erworben. In Summe wurden rund 17 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...