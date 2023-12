Nachdem es am Mittwoch an der WallStreet kräftig nach unten ging, trifft es am Donnerstag auch den DAX. Außerdem im Fokus: die Aktien von Tesla und Commerzbank. Das abrupte Ende der Weihnachtsrally an den US-Börsen hat am Donnerstag auch den deutschen Aktienmarkt belastet. Der Leitindex DAX rutschte in den ersten Handelsminuten um 0,40 Prozent auf 16 666,21 Punkte ab. "Da die Wallstreet erst in den späteren Handelsstunden nachgegeben hat, können ...

Den vollständigen Artikel lesen ...