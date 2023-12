Der Markt für Energielösungen, wie sie die CitrinSolar bietet, zieht seit einiger Zeit stark an und daher müssen Kapazitäten unbedingt rasch ausgeweitet werden, um Gelegenheiten beim Schopfe zu packen. Zur Emission der Debütanleihe sprach BondGuide mit Co-Geschäftsführer Christian Götz*. BondGuide: Herr Götz, CitrinSolar ist noch ein neuer Name am Kapitalmarkt. Wie beschreiben Sie sich selbst? Götz: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...