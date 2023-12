Sehr geehrte Damen und Herren,Airbus:Die Airbus Aktie schloss am Donnerstag, dem 21.12.2023 bei 138,80 EUR. Der letzte Hochpunkt lag am 14.12.2023 bei 143,98 EUR. Die Airbus-Aktie formierte ein positives X-Sequentials X7 Kursmuster, dass steigende Kurse bis in den Kurszielbereich von 146,45 EUR bis 149,80 EUR erwarten lässt. Falls nach Erreichen der erwähnten Kurszielzone es zu keiner Kursumkehr in Abwärtsrichtung kommen sollte, dann ist mit einem weiteren Kursanstieg bis 157,45 EUR rechnen. Ansonsten ...

