FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Mittwoch weiter zugelegt und steht inzwischen knapp unter seiner Rekordmarke von 18 567 Punkten. Gegen Mittag stieg der deutsche Leitindex um 0,55 Prozent auf 18 531,51 Punkte. Ihn stützten vor allem positiv aufgenommene Zahlen von Siemens Energy, Fresenius und Henkel . Dagegen stießen die Zahlen von BMW am Markt auf ein negatives Echo.

Für den Vortags schwächelnden MDax ging es um 0,64 Prozent auf 26 730,31 Punkte hoch. Auch zahlreiche Mitglieder aus dem Index der mittelgroßen Börsenunternehmen legten am Mittwoch Zahlen vor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,6 Prozent vor.

Die Aktien von Dax-Spitzenreiter Siemens Energy sprangen um 13,5 Prozent hoch. Der Energietechnik-Konzern erhöhte nach einem starken zweiten Geschäftsquartal seine Jahresprognose. Nach zahlreichen Gewinnwarnungen, die es zuletzt gab, sendet das Unternehmen damit wieder bessere Nachrichten. Für das Sorgenkind, die Windkrafttochter Gamesa, steht außerdem der Sanierungsplan. Bei Henkel honorierten die Anleger die Bestätigung der vorab veröffentlichten Quartalszahlen sowie die damals angehobenen Prognose mit einem Kursplus von 1,8 Prozent.

Dagegen zählten BMW-Titel mit minus 2,9 Prozent zu den größten Verlierern. Vor allem die überraschend schwache Profitabilität drückte auf die Stimmung - nicht nur beim Münchener Autobauer, sondern in der gesamten Branche. Auch die schwachen Zahlen des Autozulieferers und Reifenherstellers Continental, dessen Anteilsscheine um 1,2 Prozent nachgaben, trugen dazu bei.

Im MDax waren die Aktien von Jenoptik, Knorr-Bremse und Puma nach Zahlen mit Kursgewinnen von 4 bis 9,2 Prozent gefragt. Vor allem Jenoptik überzeugte mit einem Gewinnsprung im Auftaktquartal. Baader-Bank-Experte Peter Rothenaicher sprach von einer überraschend starken operativen Profitabilität des Technologieunternehmens.

Mit SMA Solar und Bechtle, die um 5,2 beziehungsweise 3,3 Prozent sanken, gab es aber auch zwei große Verlierer. Beim Wechselrichter-Hersteller SMA bremste die schleppende Nachfrage als Folge voller Kundenlager das Wachstum. Auch der IT-Dienstleister Bechtle bekam im ersten Quartal die Zurückhaltung seiner Kunden zu spüren.

Im Nebenwerte-Index SDax brannten die Titel von Auto1 mit plus 26 Prozent ein Kursfeuerwerk ab. Sie knüpften damit an ihre Vortagsgewinne an, nachdem der Gebrauchtwagenhändler seine Gewinnprognose erhöht hatte. Dahinter ging es für die Aktien von Borussia Dortmund nach dem Einzug ins Champions-League-Finale um 8,9 Prozent hoch. Laut einem Händler fließen damit 15,5 Millionen Euro auf das Konto des Fußballclubs.

Dagegen büßte Index-Schlusslicht SAF-Holland 9,3 Prozent ein. Ein Börsianer erklärte die heftigen Gewinnmitnahmen mit enttäuschten Erwartungen an das Nordamerika-Geschäft des Nutzfahrzeugzulieferers./gl/stk

--- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---



