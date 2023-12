Leclanché SA / Schlagwort(e): Generalversammlung

Leclanché SA: Vorgeschlagene Änderungen in der Zusammensetzung des Verwaltungsrats, Wahl eines neuen Verwaltungsratspräsidenten und Einladung zur bevorstehenden a.o.GV am 12. Jan 2024 um 10:30 CET



22.12.2023 / 06:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Vorgeschlagene Änderungen in der Zusammensetzung des Verwaltungsrats, Wahl eines neuen Verwaltungsratspräsidenten und Einladung zur bevorstehenden ausserordentlichen Generalversammlung am 12. Januar 2024 um 10:30 Uhr Schweizer Zeit Herr Bernard Pons ist per 31. Dezember 2023 aus dem Verwaltungsrat zurückgetreten.

Herr Alexander Rhea ist von seinem Amt als Verwaltungsratspräsident zurückgetreten, wird jedoch Mitglied des Verwaltungsrats bleiben.

Leclanché SA beruft eine ausserordentliche Generalversammlung für den 12. Januar 2024 ein.

Der Verwaltungsrat schlägt zwei neue Verwaltungsratsmitglieder und einen neuen Verwaltungsratspräsidenten vor. YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 22. Dezember, 2023 - Leclanché SA , eines der weltweit führenden Unternehmen für Energiespeicherung, schlägt aufgrund des Rücktritts von Herrn Bernard Pons als Mitglied des Verwaltungsrates per 31. Dezember 2023 und des Rücktritts von Herrn Alexander Rhea als Verwaltungsratspräsident gewisse Änderungen in der Zusammensetzung des Verwaltungsrats vor. Herr Alexander Rhea wird weiterhin Mitglied des Verwaltungsrats bleiben. Der Verwaltungsrat schlägt vor, zwei neue Mitglieder, Herrn Lex Bentner und Herrn Abdallah Chatila, in den Verwaltungsrat zu wählen sowie Herrn Lex Bentner als neuen Verwaltungsratspräsidenten zu wählen. Daher beruft Leclanché SA eine ausserordentliche Generalversammlung für den 12. Januar 2024 um 10:30 Uhr (MEZ) in der CEI - Rue Galilée 13, 1400 Yverdon-les-Bains, Switzerland, Seminarraum: "Galilée" ein, mit den folgenden Traktanden: I. TRAKTANDEN 1. Entlastung von Bernard Pons 2. Neuwahlen des Verwaltungsrats 3. Wahl des Verwaltungsratspräsidenten II. DOKUMENTATION UND ABSTIMMUNGSANWEISUNGEN III. TEILNAHME- UND STIMMRECHTE IV. VERTRETUNG V. SPRACHE I. TRAKTANDEN Einführung durch den Verwaltungsratspräsidenten. 1. Entlastung von Bernard Pons Antrag des Verwaltungsrats: Der Verwaltungsrat beantrag, Herrn Bernard Pons zu entlasten. Erläuterung: Herr Bernard Pons hat seinen Rücktritt aus dem Verwaltungsrat der LECLANCHE SA per 31. Dezember 2023 erklärt. Gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 7 OR und den Statuten der LECLANCHE SA ist die Generalversammlung zuständig für die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats. 2. Neuwahlen des Verwaltungsrats 2.1 Wahl von Lex Bentner Antrag des Verwaltungsrats: Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Lex Bentner als neues Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen. Erläuterung: Der Verwaltungsrat empfiehlt die Wahl von Herrn Lex Bentner als neues Mitglied des Verwaltungsrats aufgrund seiner Erfahrungen, wie sie in der nachstehenden Kurzbiografie dargelegt sind: Herr Lex Bentner, der derzeit als Leiter des öffentlichen Verkehrs bei der Stadt Luxemburg tätig ist, spielt eine Schlüsselrolle bei der Umgestaltung des öffentlichen Verkehrssystems der Stadt. Sein Hauptaugenmerk liegt auf der Umstellung der städtischen Busflotte und des Busnetzes auf vollelektrische Fahrzeuge, die durch EU-weite öffentliche Ausschreibungs- und Beschaffungsprozesse erreicht wird. Herr Bentner befasst sich auch mit komplexen Projekten, bei denen er die Fortschritte der Industrie in betriebliche Standards integriert. Im Laufe seiner Karriere war er bei der CFL, der staatlichen luxemburgischen Eisenbahngesellschaft, und bei ArcelorMittal tätig. Im Jahr 2007 wurde er zum Leiter der Abteilung Kontinuierliche Verbesserung und Technik in einem luxemburgischen Stahlwerk ernannt, wo er sich auf Modernisierungsmaßnahmen konzentrierte. Zusätzlich zu seinen beruflichen Aufgaben vertritt Herr Bentner Luxemburg im Busausschuss der UITP (Union Internationale des Transports Publics) und berät politische Entscheidungsträger und nationale Ausschüsse in Bezug auf bewährte Praktiken am Arbeitsplatz und in der Branche. Der 1978 in Luxemburg geborene Lex Bentner hat einen Master-Abschluss in Maschinenbau und Elektrotechnik von der Universität Edinburgh und absolviert derzeit ein MBA-Studium an der Edinburgh Business School der Heriot-Watt University. 2.2 Wahl von Abdallah Chatila Antrag des Verwaltungsrats: Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Abdallah Chatila als neues Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen. Erläuterung: Der Verwaltungsrat empfiehlt die Wahl von Herrn Abdallah Chatila als neues Mitglied des Verwaltungsrats aufgrund seiner Erfahrungen, wie sie in der nachstehenden Kurzbiografie dargelegt sind: Abdallah Chatila, geboren 1974, ist ein schweizerisch-libanesischer Unternehmer und Investor mit über 28 Jahren Erfahrung, davon 15 Jahre in der Immobilienbranche. Als Absolvent des Gemological Institute of Los Angeles begann Abdallah Chatila seine berufliche Laufbahn im familieneigenen Juweliergeschäft in Genf, bevor er in die Immobilienbranche wechselte. Er ist Präsident und Gründer der m3 GROUP, die in der Schweiz und in Frankreich über 700 Mitarbeiter beschäftigt und einen Umsatz von über 250 Millionen Schweizer Franken erwirtschaftet. Die Aktivitäten der Gruppe erstrecken sich derzeit auf die Bereiche Immobilien, Gastgewerbe, Catering, Banken und Gesundheitswesen. Abdallah Chatila verfügt auch über beträchtliche Erfahrung im Bereich Fusionen und Übernahmen und ist an über 80 Unternehmen in den Bereichen Gesundheitswesen, Technologie und Versicherungen beteiligt. Als umsichtiger Philanthrop trägt Abdallah Chatila durch seine philanthropischen Initiativen und seine Private-Equity-Bemühungen aktiv zur Entwicklung des Kantons bei. Darüber hinaus unterstützt er über seine Stiftung sesam verschiedene gemeinnützige Organisationen in Genf, im Libanon und im Nahen Osten. 3. Wahl des Verwaltungsratspräsidenten Antrag des Verwaltungsrats: Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Lex Bentner als neuen Verwaltungsratspräsidenten für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen. Erläuterung: Herr Alexander Rhea gab bekannt, dass er mit Ablauf der ausserordentlichen Generalversammlung am 12. Januar 2024 als Präsident des Verwaltungsrates der LECLANCHE SA zurücktritt. Herr Alexander Rhea wird Mitglied des Verwaltungsrates bleiben. Der Verwaltungsrat schlägt daher vor, Herrn Lex Bentner als neuen Präsidenten des Verwaltungsrats zu wählen. II. DOKUMENTATION UND ABSTIMMUNGSANWEISUNGEN Der Einladung an die Aktionärinnen und Aktionäre sind ein Anmelde- und ein Weisungsformular beigelegt, das die Aktionärinnen und Aktionäre auszufüllen und per Post an folgende Adresse zu senden haben, wenn sie an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen: areg.ch ag, Fabrikstrasse 10, 4614 Hägendorf. Elektronische Fernabstimmung per Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (netVote): Die Aktionäre können an den Abstimmungen und Wahlen teilnehmen, indem sie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter elektronisch via https://leclanche.netvote.ch Weisungen erteilen. Die erforderlichen Login-Informationen werden den Aktionären zusammen mit den schriftlichen Unterlagen zur ausserordentlichen Generalversammlung zugestellt. Änderungen der elektronisch übermittelten Weisungen können bis Mittwoch, 10. Januar 2024, 11:59 Uhr (MEZ), vorgenommen werden. Soweit die Aktionärin oder der Aktionär dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter keine besonderen Weisungen erteilt, weist sie oder er den unabhängigen Stimmrechtsvertreter an, für ihre oder seine Aktien im Sinne der Anträge des Verwaltungsrats zu den traktandierten Geschäften zu stimmen. Dasselbe gilt für Zusatz- oder Alternativanträge zu den in dieser Einladung aufgeführten Traktanden und für neue Traktanden. III. TEILNAHME- UND STIMMRECHTE Aktionäre, die am 29. Dezember 2023 um 17.00 Uhr (MEZ) mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragen sind, sind zur Teilnahme an der Generalversammlung und zur Stimmabgabe berechtigt. Sie erhalten ihre Zutrittskarte und ihr Stimmmaterial gegen Rücksendung des Anmeldeformulars oder durch Kontaktaufnahme mit der areg.ch ag unter der oben genannten Adresse. Vom 29. Dezember 2023 um 17:00 Uhr (MEZ) bis zum 12. Januar 2024 werden keine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen, die ein Stimmrecht in der Hauptversammlung begründen würden. Aktionäre, die in diesem Zeitraum ihre Aktien ganz oder teilweise verkaufen, sind in diesem Umfang nicht mehr stimmberechtigt. Sie werden gebeten, ihre Zutrittskarte und ihr Stimmmaterial zurückzugeben oder umzutauschen. IV. VERTRETUNG Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen wollen, können sich durch eine schriftlich bevollmächtigte Person, die nicht Aktionär zu sein braucht, oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Herr Manuel Isler, Rechtsanwalt c/o BMG Avocats, 8C, avenue de Champel, P.O. Box 385, CH-1211 Genf, handelt als unabhängiger Vertreter. Das Anmeldeformular mit den ausgefüllten und unterschriebenen Vollmachten ist an die areg.ch ag an die oben genannte Adresse zu senden. Aktionärinnen und Aktionäre, die sich durch eine andere Person vertreten lassen wollen, senden ihr Anmeldeformular mit der ausgefüllten und unterzeichneten Vollmacht an die oben genannte Adresse zuhanden der areg.ch ag. Die Zutrittskarte und das Stimmmaterial werden dann direkt an die Adresse des Bevollmächtigten gesandt. V. SPRACHE Die ausserordentliche Generalversammlung wird in englischer Sprache abgehalten. Yverdon-les-Bains, 22. Dezember 2023 Im Namen des Verwaltungsrates Der Vorsitzende Alexander Rhea Über Leclanché Leclanché ist ein weltweit führender Anbieter von kohlenstoffarmen Energiespeicherlösungen auf Basis der Lithium-Ionen-Zellentechnologie. Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains, Schweiz, gegründet. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché sind in der Innovation von Batterien und Energiespeichern verwurzelt. Die schweizerische Kultur der Präzision und Qualität sowie die Produktionsstätten in Deutschland machen Leclanché zum bevorzugten Partner für Unternehmen, die nach der besten Batterieleistung suchen und Pionierarbeit für positive Veränderungen in der Art und Weise leisten, wie Energie weltweit erzeugt, verteilt und verbraucht wird. Leclanché ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert: Energiespeicherlösungen, E-Mobility-Lösungen und Spezialbatteriesysteme. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 350 Mitarbeiter und verfügt über Repräsentanzen in acht Ländern weltweit. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN). Haftungsausschluss Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie "strategisch", "vorgeschlagen", "eingeführt", "wird", "geplant", "erwartet", "Verpflichtung", "erwarten", "prognostizieren", "etabliert", "vorbereiten", "planen", "schätzen", "Ziele", "würden", "potenziell" und "erwarten" gekennzeichnet sein können, "Schätzung", "Angebot" oder ähnliche Ausdrücke oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse erzielen wird. Kontakte

Medienkontakte:



Schweiz / Europa:

Thierry Meyer

T: +41 (0) 79 785 35 81

E-Mail: tme@dynamicsgroup.ch



Deutschland:

Christoph Miller

T: +49 (0) 711 947 670

E-Mail: leclanche@sympra.de



Ansprechpartner für Investoren:

Pierre Blanc / Pasquale Foglia

T: +41 (0) 24 424 65 00

E-Mail: invest.leclanche@leclanche.com









Ende der Adhoc-Mitteilung