Am Donnerstag haben die Anleger beim DAX Gewinne mitgenommen. Am Ende Schloss der deutsche Leitindex 0,3 Prozent im Minus bie 16.687,42 Zählern. Und auch am letzten Handelstag vor Weihnachten ist kein großer Schwung zu erwarten. Der Broker IG taxierte den DAX rund zwei stunden vor dem Beginn des Xetra-Handels 0,1 Prozent niedriger auf 16.670 Punkte.Im Fokus dürftem am heutigen Handelstag die Aktie von Adidas und Puma stehen. Diese dürften deutlich unter Druck starten, nachdem Nike am Vorabend enttäuschte. ...

