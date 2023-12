HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat BASF auf "Hold" mit einem Kursziel von 45,50 Euro belassen. Der Verkauf des Öl- und Gasgeschäfts Wintershall Dea an den britischen Ölkonzern Harbour Energy sollte für den Chemiekonzern weder eine wesentliche Wertminderung als Folge der anstehenden Transaktionen noch einen Veräußerungsgewinn nach sich ziehen, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Schwarz spendete gleichwohl Beifall für das Bekenntnis von BASF, den nicht zum Kerngeschäft zählenden Anteil an Wintershall Dea zu veräußern. Dies ermögliche einen zweistufigen Schuldenabbau von 2025 an. Da BASF zudem ein aller Wahrscheinlichkeit nach zumindest vorübergehender Anteilseigner von Harbour werde, sollte BASF auch von einer steigenden Bewertung basierend auf dem verbesserten Portfolio des Unternehmens profitieren./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.12.2023 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000BASF111

