FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat BASF auf "Halten" mit einem fairen Wert von 49 Euro je Aktie belassen. Er werte den Verkauf des Öl- und Gasgeschäfts Wintershall Dea an den britischen Ölkonzern Harbour Energy positiv, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Da der Chemiekonzern eine Barzahlung und in London notierte Aktien in Höhe des aktuellen Buchwerts erhalte, sollte kein weiterer Abschreibungsbedarf auf die Beteiligung bestehen. Die Transaktion habe zudem Aufwärtspotenzial, da BASF noch Anspruch auf eine staatliche Entschädigung für das enteignete Russlandgeschäft habe. Zudem könne BASF noch die Anteile an der Gastransportgesellschaft Wiga verkaufen./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.12.2023 / 10:59 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.12.2023 / 11:04 / MEZ





ISIN: DE000BASF111

