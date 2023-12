Die Wolftank Group lädt Investor:innen, Analyst:innen und Finanzmarktteilnehmer:innen zu einem digitalen Capital Markets Update am Nachmittag des 17. Jänner ein. Die Vorstände Peter Werth und Simon Reckla, sowie ein Expertenteam werden zur Wolftank Gruppe sowie über das Thema Wasserstoff und die konkreten Projekte der Wolftank Group im Aufbau der Wasserstoff-Infrastruktur informieren und für Fragen zur Verfügung stehen. Der Event wird von Markus Mayer, Head of Capital Markets und Wasserstoff-Experte bei der Baader Bank, moderiert. Registrieren kann man sich bis 10. Jänner 2024 per E-Mail an investor-relations@wolftankgroup.com

