Bei der Schweizerischen Nationalbank kommt es zu Veränderungen in der zweiten Führungsebene.Zürich - Bei der Schweizerischen Nationalbank (SNB) kommt es zu Veränderungen in der zweiten Führungsebene: Der Bundesrat hat zwei stellvertretende Mitglieder des Direktoriums gewählt. Sébastien Kraenzlin trete sein Amt auf den 1. April 2024 an, Rosmarie Schlup ihren Posten am 1. September 2024, teilte die SNB am Freitag in einem Communiqué mit. Beide wurden für den Rest der Amtsperiode 2021…

