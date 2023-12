Teilen: Suchen Sie nach Möglichkeiten, sich auf künftige Unwägbarkeiten vorzubereiten? Eine Lösung könnte für einige die Investition in Edelmetalle wie Gold und Silber sein, berichten die Strategen von Morgan Stanley. Silber könnte stärker an die Weltwirtschaft gebunden sein Laut dem World Silver Survey wird die Hälfte des Silbers in der Schwerindustrie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...