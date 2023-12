DJ PTA-Adhoc: German Values Property Group AG: Aufsichtsrat bis auf weiteres nicht besetzt

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Leipzig (pta/22.12.2023/19:35) - Leipzig, 22. Dezember 2023 - Dem Vorstand der Gesellschaft wurde heute mitgeteilt, dass die designierten Aufsichtsratsmitglieder Herr Prof. Dr. Heinz-Christian Knoll und Herr Dr. Reiner Fonteyn ihre Ämter bis auf weiteres noch nicht annehmen.

Hintergrund ist ein Gespräch zwischen Herrn Prof. Dr. Heinz-Christian Knoll und einem Hauptaktionär vom gestrigen Tage zum Status Quo und zur kurzfristigen Zukunft der Gesellschaft mit Blick auf den Rechtsformwechsel und möglicherweise zusätzlich erforderlicher Liquidität, wenn der Rechtsformwechsel nicht zeitnah erfolgt. Die Hauptversammlung hatte am 13. Dezember 2023 unter anderem die Umwandlung der Gesellschaft in eine GmbH beschlossen. Gegen diesen Beschluss wurden Widersprüche erhoben. Mögliche Anfechtungsklagen würden zu erheblichen Verzögerungen der Umwandlung oder der Nicht-Durchführung dieser führen. Konsequenz wäre unter anderem ein deutlich höherer Liquiditätsbedarf als derzeit geplant. Aufgrund der Unsicherheiten bis zum Ablauf der Anfechtungsfrist nehmen Herr Prof. Dr. Heinz-Christian Knoll und Herr Dr. Reiner Fonteyn ihre Aufsichtsratsmandate zunächst noch nicht an.

Herr Prof. Dr. Heinz-Christian Knoll und Herr Dr. Reiner Fonteyn wurden von der Hauptversammlung am 13. Dezember 2023 in Ergänzungswahlen zu Nachfolgern von Herrn Jens Wiesner und Herrn Dr. René Laier als Aufsichtsratsmitglieder gewählt.

Zudem hat Herr Robert Pöhl sein Amt als Aufsichtsrat niedergelegt. Damit ist der Aufsichtsrat der German Values Property Group AG derzeit unbesetzt. Der Vorstand ist aktuell nicht in der Lage, die vakante Position kurzfristig zu besetzen. Der Vorstand prüft gegenwärtig eine Bestellung von noch im Rahmen einer Suche zu identifizierenden geeigneten neuen Kandidaten als Aufsichtsratsmitglieder durch das Gericht gemäß § 104 AktG.

