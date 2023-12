Köln (ots) -Welch eine Erleichterung für alle Fans! Die TV-Kultreihe SchleFaZ - DIE SCHLECHTESTEN FILME ALLER ZEITEN mit Oliver Kalkofe und Peter Rütten wird fortgesetzt und hat bei NITRO und RTL+ eine perfekte neue Heimat gefunden. In 2024 geht die Show beim Männersender von RTL Deutschland und auf der All Inclusive Entertainment App RTL+ wie gewohnt weiter.In der bereits seit elf Jahren existierenden satirischen Filmreihe werden handverlesene Trashfilm-Perlen, die sich durch eine unfreiwillig schlechte Machart oder besonders skurrile Ideen auszeichnen, von den Kult-Comedians Oliver Kalkofe und Peter Rütten präsentiert, gnadenlos kommentiert, persifliert und mit scharfer Klinge seziert. Das Ganze wird so jede Woche zu einer grandiosen Watch-Party mit eigenen Cocktails, Trinkspiel und jeder Menge Spaß - garantiert!Die genauen Ausstrahlungstermine und weitere Informationen zu SchleFaZ bei NITRO und RTL+ geben wir rechtzeitig im neuen Jahr bekannt.Um die Wartezeit zu überbrücken, bis es bei NITRO und RTL+ endlich mit SchleFaZ losgeht, dürfen sich alle fantastischen Fans der legendären Kultfilmreihe auf die große Wunschfilm Deutschland Tour 2024 mit Oliver Kalkofe und Peter Rütten freuen. Infos und Tickets für das LIVE-Spektakel 2024 in jedem Bundesland gibt es HIER (https://d2mberlin.de/veranstaltung/schlefaz-wunschfilm/).Oliver Kalkofe: "Ich bin überglücklich, dass unsere wundervoll verrückte Show nach ihrem vorläufigen Ende nun doch weitergehen kann! Wir haben die besten und treuesten Fans der Welt und mit NITRO und RTL+ haben wir die idealen Partner für unsere kreativen Vorstellungen gefunden. SchleFaZ ist echte Liebe, wahrer Kult und pure Freude - und das können wir alle heute mehr gebrauchen denn je!"Peter Rütten: "Wir sind unglaublich dankbar, dass wir unseren wunderbaren Fans pünktlich zum Fest ein echtes und unerwartetes Weihnachtswunder präsentieren können: Fickende Hölle - ja, es geht weiter! Wir freuen uns auf unsere neue Heimat NITRO und RTL+ und auf viele weitere Folgen SchleFaZ."Oliver Schablitzki, Executive Vice President Multichannel bei RTL Deutschland: "Herzlich willkommen bei NITRO und RTL+, lieber Oliver und lieber Peter! Und wir freuen uns selbstverständlich auf die unfassbar treuen "SchleFaZ"-Fans! Einige der besten Filme aller Zeiten haben wir schon jeden Dienstag und Mittwoch bei NITRO im Angebot. Jetzt wird es dringend Zeit für DIE SCHLECHTESTEN FILME ALLER ZEITEN! Ab dem kommenden Jahr sind wir die exklusive Heimat der Show. Wir freuen uns auf neue, unterhaltsame Highlights aus dem unerschöpflichen Reservoir des Trashfilm-Genres.""SchleFaZ" ist eine Produktion von Kalk TV unter der Regie von Jana König und wird in Berlin produziert.Pressekontakt:Wochenenddienst Kommunikation RTL Deutschland: newsroom@rtl.deSenior Manager Kommunikation Unterhaltung: André Piefenbrink | T: +49 221 456-72348Stv. Leiter Kommunikation Multichannel / Senior Manager Kommunikation/PR Unterhaltung: Ernst Rudolf | T: +49 221 456-74310Original-Content von: NITRO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107701/5678973