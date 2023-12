Einen Traumstart legte zuletzt Evotec hin. Schließlich ergibt sich im Wochenvergleich ein Plus von 3,03 Prozent. An vier der fünf Sitzungen feierte das Wertpapier Kursgewinne. Dabei war der Tagesgewinn vom Mittwoch in Höhe von 1,50 Prozent besonders beachtenswert. Ist das nun der Auftakt einer neuen Hausse oder wird den Bullen Sand in die Augen gestreut? Mit dem Anstieg auf hat sich die Technik massiv verbessert. Weil sich die nächste maßgebliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...