Weihnachten gilt als Fest der Besinnlichkeit und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ruft in seiner Weihnachtsrede dazu auf, die Hoffnung auf Frieden trotz der Lage im Nahen Osten und in der Ukraine nicht zu verlieren. Doch in der Praxis ist von Frieden leider oftmals wenig zu spüren. Das gilt nicht nur für die politische Weltbühne und Statistiken zufolge für viele Familien, die sich an Weihnachten überdurchschnittlich oft streiten. Auch an den Börsen hängt der Haussegen hier und dort schief.Kaum weiter entfernt von einem Weihnachtsfrieden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...