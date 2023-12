Das Unternehmen Neotech Metals machte in den letzten vier Woche von sich reden. Der Aktienkurs stiegt innerhalb kürzester Zeit um 500 % und die Gier nach sofortigen Reichtum kannte keine Grenzen. Die Foren überschlugen sich und heizten den Anstieg weiter an. Doch nun Schritt die kanadische Aufsichtsbehörde ein - setzte den Handel mit der Aktie aus. Was steckt dahinter und ist der steile Anstieg fundamental begründet oder kommt nun der jähe Absturz im Januar 2024?

