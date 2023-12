Unterföhring (ots) -Neuland statt Island. "Ich war noch nie in einem Zirkus." Am Dienstag taucht Rúrik Gíslason bei "Stars in der Manege" in SAT.1 in eine ganz neue Welt ein. "Ich brauche diese Herausforderung", erklärt der Isländer und versucht sich an der Hand-auf-Hand-Akrobatik. Doch seine vermeintlich größte Schwäche, Ruhe zu bewahren, bleibt längst nicht sein größtes Problem in der Manege: Während des Trainings bricht sich Rúrik die rechte Hand, was ihn und sein Team sehr traurig stimmen, denn "wir hatten einen sehr schönen Act". Doch eine Verletzung hält einen Kämpfer nicht auf. "Ich werde auftreten", verspricht der ehemalige Fußballer in Hinblick auf die anstehende Show. Kann Rúrik das Publikum trotz Verletzung überzeugen?"Stars in der Manege" am Dienstag, 2. Januar 2024, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf JoynPressekontakt:Nathalie Galina, Jil BeckerEntertainment Content Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 - 1186, - 1172email: nathalie.galina@seven.onejil.becker@seven.oneTabea WernerPhoto Production & Editingphone: +49 (0) 89 95 07 - 1167email: tabea.werner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5679751