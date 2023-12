Unterföhring (ots) -26. Dezember 2023. Genug von Sorgen, Nöten und Problemen. SAT.1 zeigt am Freitag in "Unser 2023 - Der Jahresrückblick mit Jörg Pilawa" die schönen, denkwürdigen und hoffnungsvollen Momente des Jahres 2023. Caroline Frier, Wigald Boning, Horst Lichter und Elena Uhlig präsentieren ihre ganz persönlichen Jahreshighlights im Studio.Passenger und Michael Schulte liefern die musikalische Unterstützung."Unser 2023 - Der Jahresrückblick mit Jörg Pilawa" - am Freitag, 29. Dezember 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf JoynPressekontakt:Nathalie GalinaCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1186email: nathalie.galina@seven.onePhoto Production & EditingTabea Wernerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1167email: tabea.werner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5679750