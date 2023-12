DJ MÄRKTE USA/Wall Street mit moderater Weihnachtsrally - Intel gesucht

NEW YORK (Dow Jones)--In den USA hat die positive Grundstimmung mit der Hoffnung auf baldige Zinssenkungen angehalten. Händler sprachen von einer bescheidenen "Weihnachtsrally". Der Dow-Jones-Index stieg am Dienstag gestützt durch Intel um weitere 0,4 Prozent auf 37.545 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite zogen um 0,4 bzw. 0,5 Prozent an. Der Nasdaq-100 markierte ein weiteres Rekordhoch. Dabei wurden an der Nyse 2.152 (Freitag: 1.894) Kursgewinner gezählt, denen 690 (950) -verlierer gegenüberstanden. Unverändert schlossen 71 (69) Titel.

"Vier Tage vor Jahresende hat der S&P-500 immer noch die Chance, ein neues Rekordhoch zu erreichen und seine Serie von Aufwärtswochen auf neun zu schrauben. Das wäre dann die längste Gewinnserie seit 2004", sagte Investmentstratege Chris Larkin von E-Trade - eine Sparte von Morgan Stanley. Alles hänge davon ab, ob die gute Stimmung im Zusammenhang mit möglichen Zinssenkungen der Fed anhalten werde. Für die Hoffnung auf geldpolitische Lockerungen mit sinkenden Leitzinsen sprach der zum Wochenschluss veröffentlichte PCE-Preisindex - das Preismaß, welches von der US-Notenbank am stärksten zur Beurteilung der Inflation beachtet wird.

Die veröffentlichten Daten zum US-Immobilienmarkt offenbarten zwar einen weiteren Preisanstieg. Doch zumindest der Index der Federal Housing Finance Agency fiel schwächer als gedacht aus. Händler sahen mit den Immobilienpreisdaten die Zinssenkungshoffnungen des Marktes nicht beschädigt. Das schaffte selbst eine verbesserte Wirtschaftsaktivität im November nicht. Denn der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) kletterte ins Plus und deutete somit ein Wirtschaftswachstum über historischem Trendniveau an. Händler werteten die Daten als klaren Beleg für eine weiche Landung der US-Konjunktur - trotz der Leitzinserhöhungen des jüngsten Fed-Zyklus.

Nahostkonflikt treibt Ölpreise

Am Rentenmarkt passierte auf Tagessicht nicht viel, Händler sprachen von leichten Gewinnmitnahmen, die die Renditen zum Handelsende hin wieder ins Plus gedrückt hätten. Der Dollarindex büßte 0,2 Prozent ein. Gold profitierte vom schwächelnden Greenback.

Am Erdölmarkt stiegen die Preise vor dem Hintergrund einer drohenden Eskalation des Nahostkonflikts auf die höchsten Stände im laufenden Monat. Denn der Iran beschuldigte Israel, einen hochrangigen General der Revolutionswächter in Syrien getötet zu haben. Aus Teheran kamen nun Drohungen in Richtung Israel, die am Ölmarkt sehr ernst genommen wurden. Zudem hatten die USA nach einer Attacke auf einen Stützpunkt im Irak pro-iranische Milizen in dem Land angegriffen. Darüber hinaus bekannten sich die vom Iran kontrollierten Huthi-Rebellen im Jemen zu einem neuerlichen Angriff auf ein ziviles Schiff im Roten Meer sowie auf Ziele im Süden Israels.

Intel gesucht - Bewegung im Pharmasektor

Unter den Einzelwerten zogen Intel um 5,2 Prozent an, der Aufschlag hatte damit entscheidenden Anteil am Dow-Plus. Die israelische Regierung hatte Subventionen von über drei Milliarden US-Dollar an den Halbleiterkonzern genehmigt, damit dieser eine neue Chipfabrik in Israel baut.

Mehrere Modelle der Smartwatch des Technologiekonzerns Apple dürfen seit Dienstag wegen eines Patentstreits nicht mehr in die USA eingeführt werden. Das Büro von US-Präsident Joe Biden teilte mit, dass eine entsprechende Entscheidung der US-Außenhandelskommission vom Oktober nicht rückgängig gemacht werde. Der Kurs ermäßigte sich um 0,3 Prozent. Tesla (+1,6%) wurden von positiven Zulassungszahlen in China gestützt.

Die Pharmatitel Amgen gaben 0,1 Prozent ab. Eine behördliche Prüfung des Antrags auf eine ergänzende Zulassung von Lumakras hatte ergeben, dass dieser in seiner aktuellen Form nicht genehmigt wird. Bristol Myers Squibb (-1,6%) übernimmt die radiopharmazeutische Therapeutikgesellschaft RayzeBio für 4,1 Milliarden US-Dollar. Der US-Pharmakonzern bezahlt einen Aufschlag zum Freitagsschluss von mehr als dem Doppelten. RayzeBio schossen daher um über 100 Prozent in die Höhe. Gracell Biotechnologies haussierten um über 60 Prozent, Astrazeneca will die Gesellschaft mit Sitz in China übernehmen. Milestone Pharmaceuticals brachen dagegen um 30,1 Prozent ein, die US-Gesundheitsbehörde FDA hatte einen Zulassungsantrag verweigert.

Fedex (+1,6%) hatte ein beschleunigtes Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Gap legten nach einem positiven Analystenkommentar durch Wells Fargo um 1,3 Prozent zu. Die Titel des englischen Fußballklubs Manchester United gewannen 3,4 Prozent, nachdem der britische Großinvestor Jim Ratcliffe eine Beteiligung von 25 Prozent aufgebaut hatte. Nach einem Insolvenzantrag stürzten Parts ID um 43,3 Prozent ab.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 37.545,33 +0,4% 159,36 +13,3% S&P-500 4.774,75 +0,4% 20,12 +24,4% Nasdaq-Comp. 15.074,57 +0,5% 81,60 +44,0% Nasdaq-100 16.878,46 +0,6% 101,06 +54,3% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,35 +2,0 4,33 -6,8 5 Jahre 3,89 +1,9 3,87 -11,1 7 Jahre 3,92 +0,8 3,91 -5,3 10 Jahre 3,90 +0,5 3,90 2,0 30 Jahre 4,04 -0,9 4,05 7,3 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:55 Uhr Do, 17:05 Uhr % YTD EUR/USD 1,1042 +0,2% 1,0997 1,0992 +3,2% EUR/JPY 157,26 +0,3% 156,46 156,23 +12,1% EUR/CHF 0,9423 -0,1% 0,9423 0,9415 -4,8% EUR/GBP 0,8676 -0,0% 0,8665 0,8683 -2,0% USD/JPY 142,43 +0,1% 142,28 142,11 +8,6% GBP/USD 1,2726 +0,3% 1,2691 1,2658 +5,2% USD/CNH (Offshore) 7,1393 -0,1% 7,1538 7,1435 +3,1% Bitcoin BTC/USD 42.186,42 -3,5% 44.004,06 43.860,37 +154,1% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 75,11 73,56 +2,1% +1,55 -1,6% Brent/ICE 80,66 79,07 +2,0% +1,59 -0,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.067,18 2.052,90 +0,7% +14,28 +13,3% Silber (Spot) 24,24 24,18 +0,3% +0,06 +1,1% Platin (Spot) 983,50 975,50 +0,8% +8,00 -7,9% Kupfer-Future 3,90 3,91 -0,1% -0,00 +2,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

