Es wurde über viele Monate hin spekuliert, nun herrscht Klarheit: Denn nun ist der Einstieg des englischen Milliardärs Jim Ratcliffe bei Manchester United perfekt. Wie der englische Fußball-Rekordmeister am Heiligabend mitteilte, wird der Unternehmer bis zu 25 Prozent der Anteile übernehmen. Zudem sollen weitere Investitionen folgen. Demnach will er zusätzlich 300 Millionen Dollar in das altehrwürdige Old-Trafford-Stadion des sportlich derzeit kriselnden Clubs stecken. Für die Anteile soll Ratcliffe ...

