München/Manchester - Der scheidende Bayern-Trainer Thomas Tuchel könnte in der kommenden Saison bei Premier-League-Klub Manchester United an der Seitenlinie stehen. Es habe bereits einen ersten Kontakt beider Seiten gegeben, berichtet der "Kicker".



Demnach soll Miteigentürmer und Chemiegigant James Ratcliffe Tuchel enorm schätzen. Er habe sich für den Fall einer Trennung von Trainer Eric ten Hag bezüglich eines potenziellen Engagements für die kommende Saison bei Tuchel erkundigt, schreibt das Magazin. Eine Zusage habe es aber noch nicht gegeben: Tuchel beschäftige sich derzeit nur um die restlichen Spiele beim FC Bayern, hieß es.



Manchester United droht aktuell die Qualifikation für die Champions League zu verpassen. Trainer Eric ten Hag steht deshalb zunehmend unter Druck. Der FC Bayern München und Tuchel hatten unterdessen bereits vor Wochen angekündigt, dass die Zusammenarbeit im Sommer enden wird. Ein Nachfolger in München steht noch nicht fest.

