Die Aktien der Windkonzerne zählen am ersten Handelstag nach den Weihnachtsfeiertagen zu den Top-Gewinnern an der Börse. Vestas führt die Gewinnerlisten nach mehreren neuen Aufträgen mit mehr als sechs Prozent an. Im Sog ziehen auch die deutschen Wettbewerber Siemens Energy und Nordex mit fünf respektive vier Prozent an.

