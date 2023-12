Heute im gabb: Um 11:39 liegt der ATX TR mit +0.52 Prozent im Plus bei 7595 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 15.13% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +1.42% auf 26.37 Euro, dahinter Frequentis mit +1.10% auf 27.6 Euro und Verbund mit +1.08% auf 84.6 Euro. Zum Vergleich der DAX: 16757 (+0.30%, Ultimo 2022: 13923, 20.35% ytd). - News zu Immofinanz, Kontron, Finanzbildung, Wiener Wohn-Markt- Nachlese: AI-Wetten aus Ö, Martina Hagspiel, Monika Kletzmayr, Aleksandra Grabljic, SportWoche in eigener Sache- Kurze zu Austriacard- Unser Robot sagt: RBI, Amag, Agrana und weitere Aktien auffällig; Johann Strobl führt den 3. Tag in der GGC- Börsegeschichte 27.12: Bitte nochmal so wie 1993- Börse Social Depot Trading Kommentar- wikifolio Stockpicking ...

