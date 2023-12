In der vergangenen Woche gelang es dem Chemieriesen BASF nach langer Suche, einen Käufer für die Öl- und Gastochter Wintershall Dea zu finden. Der Deal mit der britische Harbour Energy kam an den Märkten bisher gut an. Und auch die jüngsten Analystenstimmen zu dieser Vereinbarung klingen durchaus positiv. So hat etwa das Analysehaus Warburg Research BASF auf "Hold" mit einem Kursziel von 45,50 Euro belassen. Der Verkauf des Öl- und Gasgeschäfts Wintershall Dea an den britischen Ölkonzern Harbour ...

