Der amerikanische Energiekonzern SM Energy Co. (ISIN: US78454L1008, NYSE: SM) wird eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,18 US-Dollar an seine Investoren ausbezahlen, wie am Donnerstag berichtet wurde. Aktionäre erhalten die nächste Auszahlung am 5. Februar 2024 (Record date: 19. Januar 2024). Im Vergleich zum Vorquartal (0,15 US-Dollar) ist dies eine Anhebung un 20 Prozent. Die Erhöhung wurde bereits Anfang ...

