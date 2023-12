Die Aktien der Commerzbank bewegen sich aktuell seitwärts im Bereich des 50er- und 10er-EMA im Tageschart sowie über der Ichimoku-Wolke im Tageschart und zeigen damit weitere Stärke an. Am heutigen letzten Börsentag im Jahr 2023 ist jedoch mit einem dünnen Handel zu rechnen. Weiterhin gilt: "Im Tagestief sackten die Papiere am Vortag zunächst bis 10,71 Euro ab und erreichten damit genau den 10er- und 50er-EMA, die als wichtige Unterstützung dienen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...