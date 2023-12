EQS-Ad-hoc: Enapter AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Sonstiges

Enapter AG erhält Finanzierung über 10 Mio. Euro von Hauptaktionär



29.12.2023 / 17:33 CET/CEST

Enapter AG erhält Finanzierung über 10 Mio. Euro von Hauptaktionär Die Enapter AG hat heute mit der Aktionärin Blugreen Company Ltd, die über 65% der Aktien an der Enapter AG hält, eine Vereinbarung über ein Aktionärsdarlehen iHv EUR 10 Mio. abgeschlossen. Die Finanzierung hat eine Laufzeit von 12 Monaten, wobei die Enapter AG das Darlehen vorzeitig teilweise oder insgesamt zurückführen kann. Damit ist die Finanzierung der Enapter Gruppe bis August 2024 sichergestellt.

Über Enapter Enapter ist ein innovatives Energietechnologieunternehmen, das hocheffiziente Wasserstoffgeneratoren - sogenannte Elektrolyseure - herstellt, um fossile Brennstoffe zu ersetzen und so die Energiewende global voranzutreiben. Die patentierte und bewährte Anionenaustauschmembran-Technologie (AEM) ermöglicht die Massenproduktion von kostengünstigen Elektrolyseuren zur Produktion von grünem Wasserstoff in jedem Maßstab. Die modularen Systeme werden bereits heute weltweit unter anderem in den Bereichen Energie, Mobilität, Industrie, Heizung und Telekommunikation eingesetzt. Enapter hat ihren Hauptsitz in Deutschland und einen Produktionsstandort in Italien. Die Enapter AG ist im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und Hamburg gelistet, WKN: A255G0, ISIN: DE000A255G02 Weiterführende Informationen: Website: https://www.enapter.com

Pressekontakt: Ralf Droz / Doron Kaufmann

edicto GmbH

Tel.: +49 (0) 69 90 55 05-54

E-Mail: enapter@edicto.de



