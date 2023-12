Heidelberg Materials Aktien ISIN: DE0006047004 haben im Wochenverlauf 0,54 Prozent an Wert verloren. Damit war der Baustoffkonzern einer der Verlierer im DAX. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 80,94 Euro, das Wochenhoch hat man am Mittwoch bei 81,76 Euro auf Xetra gesehen. Der guten Stimmung der Anleger tat das aber offensichtlich keinen Abbruch, denn seit Jahresbeginn hat die Aktie fast 50 Prozent an Wert gewonnen.StatusDie Aktie ...

