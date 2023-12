Unterföhring (ots) -"Er nimmt mich mit auf die Reise." Am Dienstag lässt sich Reitanfänger Hardy Krüger Jr. bei "Stars in der Manege" in SAT.1 voll und ganz auf seinen Pferdehengst ein. Gemeinsam mit dem stolzen Andalusier präsentiert der Schauspieler die hohe Schule - das "Ballett fürs Pferd". Dabei reitet Hardy im inneren Kreis der Manege und bindet verschiedene Gangarten des Pferdes in seine elegante Show mit ein."Stars in der Manege" am Dienstag, 2. Januar 2024, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf JoynPressekontakt:Nathalie Galina, Jil BeckerEntertainment Content Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 - 1186, - 1172email: nathalie.gaina@seven.onejil.becker@seven.oneTabea WernerPhoto Production & Editingphone: +49 (0) 89 95 07 - 1167email: tabea.werner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5682458