The following instruments on XETRA do have their first trading 02.01.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 02.01.2024Aktien1 GI000A2P2W41 Valereum PLC2 IT0005578395 illa S.p.A.3 US89157G8684 Toughbuilt Industries Inc.4 US45784G1013 Zoomcar Holdings Inc.Anleihen1 XS2696223424 Asian Development Bank (ADB)2 XS2722262883 Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)3 XS2712548655 European Bank for Reconstruction and Development4 DE000A3511S2 PCC SE