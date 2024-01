Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der SynBiotic SE (ISIN DE000A3E5A59/ WKN A3E5A5) vom 29. Dezember 2023:Die SynBiotic SE hat am 29. Dezember 2023 mit dem Gesellschafter der Bushdoctor GmbH, Brunn am Gebirge (Österreich) einen notariell beurkundeten Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrag über 51% der Anteile an der Bushdoctor GmbH abgeschlossen. Die Gegenleistung entspricht dem Nominalwert der Anteile, mithin EUR 17.850,00. ...

