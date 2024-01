Die Aktien von Moderna hat zum Jahresstart deutlich zugelegt. Grund dafür ist ein Brief des Unternehmens an die Aktionäre und eine Neubewertung durch Oppenheimer. Unter anderem erwarten die Analysten der US-Investmentbank, dass der Hersteller des Covid-Impfstoffs bis 2026 fünf Produkte auf den Markt bringen könnte. Für die Moderna-Aktie geht es daher am Dienstag zweistellig bergauf.Das Upgrade durch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...