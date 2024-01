Die Mutares SE & Co. KGaA hat die Übernahme seines Add-on-Investments PRINZ Kinematics von AL-KO abgeschlossen. Jetzt geht es an Synergien. Das Unternehmen werde als neues Add-on-Investment in die KICO & ISH Gruppe aufgenommen und stärke die Position der Gruppe als Systemlieferant für hochwertige Automobiltechnik sowie das Segment Automotive & Mobility von Mutares. PRINZ wurde 1985 gegründet und ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...