The following instruments on XETRA do have their first trading 03.01.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 03.01.2024Aktien1 GB0033877555 BWA Group PLC2 CA45828F1018 Integrated Cyber Solutions Inc.3 CA15643T6025 Centurion Minerals Ltd.4 FR001400LO86 DBT S.A.5 US35834F1049 Freyr Battery Inc.6 FR001400M1R1 Geci International S.A.7 US71360T2006 Peraso Inc.8 US88032L6056 Tenax Therapeutics Inc.Anleihen1 NO0013106666 Jotul AS2 XS2653858691 Ittihad International Investment LLC3 USU9840VAK99 XPO Inc.