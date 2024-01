Der Aktienkurs von Tesla befindet sich in einer leicht nach unten gerichteten Konsolidierung, wobei ein Ausschlag an die untere Grenze der Range bei 208,40 US-Dollar auch als möglich erscheint. Bei einem erwarteten KGV 2024 in Höhe von 71,02 gibt es keinen Raum für eine Abweichung von den Planzahlen. Die Anwälte der Großkanzlei Labaton Sucharow in New York sind von Elon Musks Fehlverhalten bezüglich der Informationspolitik über den Autopiloten überzeugt. ...

