Die US-amerikanische Bank JPMorgan hat kürzlich die Aktie des deutschen Automobilherstellers BMW in ihre "Analyst Focus List" aufgenommen und das Kursziel von 110 auf 115 Euro angehoben. Die Einstufung wurde dabei auf "Overweight" beibehalten. Diese positive Bewertung basiert auf einem Branchenausblick, den Analyst Jose Asumendi in einem aktuellen Bericht am Mittwoch veröffentlichte.Gemäß Asumendis ...

