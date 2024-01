(shareribs.com) New York 03.01.2024 - Tesla und Rivian haben ihre Zahlen vorgelegt, die an sich stark ausfielen. Dennoch reagierten die Anleger enttäuscht. BYD überholte Tesla im vierten Quartal. Die beiden Hersteller Rivian und Tesla haben ihre Auslieferungszahlen für das vierte Quartal 2023 vorgelegt. Tesla konnte in den letzten drei Monaten des Jahres 484.507 Fahrzeuge ausliefern und 494.989 Einheiten ...

