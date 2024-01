Die Aktie der Deutschen Telekom kann sich am Mittwoch an die Spitze des deutschen Leitindex schwingen und ihre Erholungsrallye nach dem Dezember-Abverkauf weiter fortsetzen. Das steckt hinter dem Anstieg: Die Aktie der Deutschen Telekom steht mit einem Plus von 1,57 Prozent an der Spitze des DAX und schiebt sich deutlich über die Marke von 22 Euro. Das treibt den Wert jetzt an: Deutsche Telekom-Aktie schwingt sich an die DAX-Spitze Das Aktienrückkaufprogramm ...

Den vollständigen Artikel lesen ...