Chicago (ots/PRNewswire) -Die Beförderungen erstrecken sich über sechs Bereiche und drei Regionen, die Geschäftsbereiche und Unternehmensfunktionen umfassen, um das Wachstum 2024 und darüber hinaus zu fördernHeidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), ein führender Anbieter von globaler Führungsberatung und On-Demand-Talentlösungen, gab heute die Ernennung wichtiger globaler und regionaler Führungskräfte mit Wirkung zum 1. Januar 2024 bekannt. Die ernannten Führungskräfte werden den Fortschritt der diversifizierten Wachstumsstrategie des Unternehmens weiter vorantreiben und Heidrick & Struggles als vertrauenswürdigen Berater für Führungskräfte weiter festigen."Ich freue mich auf den positiven Einfluss, den diese dynamischen Führungskräfte in den von uns bedienten Branchen ausüben werden, wenn sie unsere Kunden weiterhin in kritischen Führungs- und Humankapitalfragen in einer zunehmend komplexen Talentlandschaft beraten", sagte Krishnan Rajagopalan, Präsident und Geschäftsführer von Heidrick & Struggles. "Die Berater in dieser neu beförderten Gruppe verkörpern die Werte unseres Unternehmens und unser Engagement für die Erbringung herausragender Dienstleistungen für unsere Kunden und spiegeln auch unser Engagement für die Förderung einer Kultur wider, in der sich unsere Kollegen innerhalb des Unternehmens entwickeln und wachsen können."Die 20 Führungskräfte verteilen sich auf die wichtigsten Praxisbereiche von Heidrick & Struggles sowie auf Regionen und Geschäftsbereiche.Personen, die zu Managing-Partnern für die weltweite Führungskräftevermittlung befördert wurden:- Amanda Worthington, Bereich Verbrauchermärkte- Jane Bargmann, Bereich IndustriePersonen, die zu Managing-Partnern für die weltweite Führungskräftevermittlung befördert wurden:Personen, die zu Leitern für die weltweite Führungskräftevermittlung befördert wurden:- Katie Graham Shannon, Bereich Technologieleiter- Fabrice Lebecq, Bereich Lieferketten- und Betriebsleiter, weiterhin als Regionale Managing-Partnerin, Bereich Industrie, Europa & Afrika- Kristin Deutmeyer, Bereich Marketing-, Vertriebs- und Strategieleiter- Alyse Bodine, Leiterin, Bereich Finanzleiter, weiterhin als Regionale Managing-Partnerin, Bereich leitende Mitarbeiter, Nord- und Südamerika- Sachi Vora, Leiterin, Bereich Finanzleiter- Brad Warga, Leiter, Bereich HR-Führungskräfte- Jennifer Wilson Leiterin, Bereich HR-FührungskräftePersonen, die zu Managing-Partnern für die regionale Führungskräftevermittlung befördert wurden:- Lauren Keefe, Bereich Verbrauchermärkte, Nord- und Südamerika- Sara Spiering, Bereich Industrie, Nord- und SüdamerikaPersonen, die zu beauftragten Partnern befördert wurden:- Scott Adams, Atlanta- Luis Arrobas, Brasilien- Tim Jensen, Toronto- Doug Orr, Houston- Stephen Zhang, HongkongPersonen, die innerhalb von Business Talent Group (BTG), Teil des Bereichs Talent auf Abruf (On-Demand Talent, ODT) von Heidrick & Struggles, neue Rollen übernehmen:- Sandra Pinnavaia, Globale Leiterin von ODT Strategie & Innovation- Conor Miller, Geschäftsführer, Business Talent Group (BTG)Informationen zu Heidrick & StrugglesHeidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) ist ein führender Anbieter von globaler Führungsberatung und On-Demand-Talentlösungen, der den Bedarf von weltweit führenden Unternehmen an Führungskräften und Beratung deckt. In unserer Rolle als vertrauenswürdige Berater für Führungskräfte arbeiten wir mit unseren Kunden zusammen, um zukunftsfähige Führungskräfte und Organisationen zu entwickeln. Dabei bringen wir unsere Dienstleistungen und Angebote in den Bereichen Führungskräftevermittlung, Diversität und Inklusion, Bewertung und Entwickung von Führungskräften, Organisations- und Teambeschleunigung, Kulturgestaltung und unabhängige Talent-auf-Abruf-Lösungen zusammen. Heidrick & Struggles leistete vor mehr als 65 Jahren Pionierarbeit auf dem Gebiet der Suche nach Führungskräften. Heute bietet das Unternehmen integrierte Talent- und Humankapitallösungen an, die unseren Kunden helfen, die Welt mithilfe von Führungsteams zu verändern.® www.heidrick.comInformationen zu BTGBusiness Talent Group (BTG) ist der führende Talentmarktplatz, der unabhängige Managementberater, Fachexperten, Projektmanager und Interim-Führungskräfte mit den besten Unternehmen der Welt zusammenbringt. BTG bietet genau die richtigen Talente auf Abruf, die benötigt werden: Remote oder vor Ort, Teilzeit oder Vollzeit, Einzelpersonen oder Teams, überall auf der Welt. Aus diesem Grund vertrauen mehr als 50 % der F100 und Hunderte von anderen führenden Unternehmen BTG bei der Auswahl, Prüfung und Bereitstellung von Talenten, die Wachstum, Innovation und Leistungssteigerung fördern. BTG ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII).