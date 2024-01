Der Elektrobauer Tesla hat am Dienstagmittag seine Auslieferungszahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr veröffentlicht. Der Konzern hat erneut die Produktion und die Auslieferungen gesteigert und beweist seine Ausnahmestellung in einem herausfordernden Marktumfeld. Am Mittwoch melden sich gleich mehrere Analysten zu dem Papier.Die UBS hat ihre "Neutral"-Einstufung für die Tesla-Aktie und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...