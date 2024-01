Deutlich mehr als 200 Prozent hat die Nvidia-Aktie im abgelaufenen Börsenjahr zugelegt. Zum Jahresauftakt am Dienstag nahmen Investoren erstmal Gewinne mit, das Papier schloss den ersten Handelstag mit einem Minus von rund drei Prozent. Auch am Mittwoch im frühen US-Handel ist das Vorzeigen aufgrund des neuen Kursziels von D.A. Davidson & Co rot. Die Investmentbank stufte die Nvidia-Aktie am Mittwoch mit "Neutral" ein und versah sie mit einem Kursziel von 410 Dollar. In der Erklärung zur Bewertung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...