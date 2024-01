Die Jungfraubahn-Gruppe hat 2023 erstmals seit der Corona-Pandemie wieder mehr als eine Million Gäste auf dem Jungfraujoch begrüsst. Zum Rekordjahr 2019 fehlt nicht mehr viel.Interlaken - Die Jungfraubahn-Gruppe hat 2023 erstmals seit der Corona-Pandemie wieder mehr als eine Million Gäste auf dem Jungfraujoch begrüsst. Zum Rekordjahr 2019 fehlt nicht mehr viel. Zudem verlief der Start in die Wintersaison gemessen an der Gästezahl so gut wie noch nie. Insgesamt wurden letztes Jahr 1'007'000 Gäste auf das Jungfraujoch befördert, wie die Gruppe am Donnerstag meldete.

