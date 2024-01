Die aktuell längste Serie: Bayer mit 12 Tagen Plus in Folge (Performance: 10.77%) - die längste Serie dieses Jahr: Tage (Performance: 0.00%). Tagesgewinner war am Mittwoch Novartis mit 4,43% auf 88,63 (100% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 5,26% - es war der 1. Tagessieg 2024, Rang 1 im dad.at trending) vor Roche Holding mit 4,36% auf 272,80 (100% Vol.; 1W 4,84%) und NetEase mit 4,04% auf 96,21 (103% Vol.; 1W 9,79%). Die Tagesverlierer: Wirecard mit -7,76% auf 0,02 (54% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -8,70%), ams-Osram mit -7,53% auf 2,15 (178% Vol.; 1W -10,04%), Nordex mit -6,61% auf 9,82 (137% Vol.; 1W -3,73%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Tesla (57744,29 Mio.), Apple (21525,73) und Amazon (14676,41) ....

Den vollständigen Artikel lesen ...