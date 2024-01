Der Goldbestand der börsengehandelten Inhaberschuldverschreibung Xetra-Gold ist zum Jahresende 2023 auf 198,7 Tonnen gesunken. Das ist ein Rückgang von 31,5 Tonnen im Jahresverlauf. Anfang 2023 hatte der Bestand bei 230,2 Tonnen Gold gelegen. Auf Fünf-Jahres-Sicht steht ein Plus von 9,1 Tonnen. "In unserer Bestandsentwicklung 2023 sehen wir eine normale Reaktion der Anleger*innen auf das Marktumfeld. Die Zinswende hat neue, kurzfristige Renditemöglichkeiten geschaffen. Dazu war der Goldpreis in Euro so hoch wie noch niemals zuvor. Gold bleibt als langfristig wertstabile Anlage aus unserer Sicht aber weiterhin interessant und als Beimischung für jedes gut strukturierte Portfolio unverzichtbar", sagt Dr. Michael König, Geschäftsführer ...

