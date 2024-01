© Foto: Tom Kirkpatrick - BMW AG



BMW hat am Mittwochabend seine Absatzzahlen für das vierte Quartal in den USA bekanntgegeben und dabei einen deutlichen Anstieg verzeichnet. JPMorgen ist bullish. Lohnt sich jetzt ein Einstieg bei der BMW-Aktie?Der Autobauer BMW hat im vierten Quartal seine Verkaufszahlen in den USA gesteigert. Wie das Unternehmen am Mittwoch in Woodcliff Lake mitteilte, wurden 107.881 BMW-Fahrzeuge verkauft, ein Plus von sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im Gesamtjahr 2023 lag der Absatz mit 362.244 Fahrzeugen um neun Prozent über dem Vorjahreswert. Offenbar sind die Münchner auf einem vielversprechenden Weg: Anfang August des vergangenen Jahres hat das Unternehmen seine Jahresprognose nach …