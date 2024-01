(shareribs.com) Frankfurt / New York 04.01.2024 - Die Technologiewerte entwickeln sich am Donnerstag uneinheitlich. Der TecDAX gibt deutlich nach, SMA Solar und Siemens Healthineers können zulegen. An der Wall Street stabilisiert sich die NASDAQ. Der DAX gewinnt 0,4 Prozent auf 16.602 Punkte, gestützt von Commerzbank, Rheinmetall und Bayer. Auf der Verliererseite stehen Zalando, Adidas und Infineon. ...

