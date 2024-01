Kurz vor Weihnachten kündigte BASF den Verkauf seiner Anteile an Wintershall DEA an, was auch mit der Schließung von Standorten in Deutschland zusammenhängt. Rund 900 Mitarbeitern steht damit schon in Bälde möglicherweise eine Kündigung ins Haus, denn die neue Eignerin wollte sich nicht dafür aussprechen, die Beschäftigen zu übernehmen. Lediglich in Einzelfällen sollen entsprechende Verträge geschlossen werden.Anzeige:BASF (DE000BASF111) scheint nun ähnlich verfahren zu wollen. Wie Medienberichten zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...