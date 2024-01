Bei Investoren: Von 8. bis 10. Jänner findet in San Francisco die J.P. Morgan Healthcare Conference statt. Daran teilnehmen werden u.a. auch die beiden heimischen Börsenotierten Valneva und Marinomed. Valneva ist zudem virtuell beim Oddo BHF Forum am 15. Januar 2024 mit dabei.Valneva ( Akt. Indikation: 4,82 /4,83, -0,03%)Marinomed Biotech ( Akt. Indikation: 30,30 /30,90, -0,97%) Noch mehr Termine: Am 24. Jänner findet der Capital Markets Day von Andritz statt. Am 25. Jänner hält die Erste Group die Conviction Equity Investors Conference in London ab und am 1. Februar findet die Investoren-Konferenz "Austrian Top-Picks Zurich" von Raiffeisen statt.Andritz ( Akt. Indikation: 53,05 /53,20, -1,35%) Ein Kapsch TrafficCom-Projekt wurde ...

