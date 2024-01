Unterföhring (ots) -Woran erkennen Sie eine Buchhalterin? Wie unterscheidet man einen Tattoo-Artist auf Anhieb von einem Zahnarzt? Kann es sein, dass die prämierte Boxerin eigentlich eine begnadete Opernsängerin ist? Welcher Kandidat führt eine Pudelpension und wer hat eine eigene Reptilienzucht? In der neuen ProSieben-Prime-Time-Show "Wer isses?" werden die Comedians Ralf Schmitz und Chris Tall im Frühjahr 2024 zu konkurrierenden Detektiven.Mit einer wechselnden Promi-Partnerin oder einem Promi-Partner versuchen sie ihnen unbekannten Kandidat:innen auf die Schliche zu kommen. Schaffen sie es, allein anhand des Erscheinungsbilds die Berufe, Hobbys oder überraschenden Eigenheiten der Teilnehmer:innen zu erraten? Wer das größere Enttarnungstalent beweist, erspielt gleichzeitig das Preisgeld für den eigenen Publikumsblock.Mit verrückten Mutmaßungen, skurrilen Spielen und jeder Menge komischem Detektivgeist fühlen Chris Tall und Ralf Schmitz den Verdächtigen auf den Zahn. Aber Vorsicht - "don't judge a book by it's cover!" Wie beeinflusst der erste Eindruck die eigene Wahrnehmung? Trügt der Schein oder bestätigen sich Klischees? Und haben Lügen wirklich kurze Beine?Steven Gätjen moderiert die neue ProSieben-Show "Wer isses?". Produzent ist Tresor TV."Wer isses?" basiert auf der "Line-up"-Rubrik aus James Cordens "The Late Late Show", die von CBS Studios und Fulwell 73 produziert und international mit den "Line-up"-Formatrechten von Paramount Global Content Distribution vertrieben wird. Unter dem Titel "Visual Suspect" ist die Show bereits erfolgreich bei TF1 in Frankreich gestartet.Pressekontakt:Carina CastrovillariContent Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 - 1108email: carina.castrovillari@seven.onePhoto Production & EditingLaura Stephanphone: +49 (0) 89 95 07 - 1162email: laura.stephan@seven.oneProSiebenEin Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5685962